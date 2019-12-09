Майкл Помпео встретится с Лавровым 10 декабря в Вашингтоне

Госсекретарь США Майкл Помпео встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 10 декабря в Вашингтоне. Об этом говорится в распространенном в воскресенье графике Госдепартамента.

После переговоров, которые начнутся в 10:30 по местному времени, и общения в формате рабочего обеда министры проведут также совместную пресс-конференцию.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен сообщил телеканалу CBS, что не исключает также возможности встречи Лаврова с американским лидером Дональдом Трампом. По его словам, это отвечало бы принципам взаимности, поскольку с Помпео во время его визита в Россию встречался президент РФ Владимир Путин. О’Брайен отметил также, что в случае встречи Трамп и Лавров «обсудят в целом тему контроля над вооружениями».

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на представителей администрации США сообщила о том, что Помпео намерен обсудить с Лавровым 10 декабря в Вашингтоне двусторонние отношения, контроль над вооружениями, ситуацию в Сирии и на Украине. О возможности встречи Лаврова с Трампом изданию известно не было.

Последний раз глава МИД РФ посещал Вашингтон в 2017 году и был принят тогда президентом США Дональдом Трампом. 5 декабря в МИД РФ подтвердили ТАСС, что возможность визита Лаврова в Вашингтон 10 декабря прорабатывается.