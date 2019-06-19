Майкл Помпео предупредил Иран об ответном военном ударе в случае гибели хотя бы одного американского военнослужащего

Госсекретарь США Майкл Помпео в частном порядке предупредил Иран о том, что гибель хотя бы одного американского военнослужащего в результате нападения со стороны Тегерана или подконтрольных ему сил приведет к военному ответу Соединенных Штатов. Об этом сообщила во вторник газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в администрации.

Помпео передал это послание во время незапланированного визита в Багдад в мае после получения правительством США развединформации о возможном нападении подконтрольных Ирану сил на американских военнослужащих в регионе. Помпео заявил иракским лидерам, что гибель одного американского военнослужащего в результате действий Тегерана заставит Соединенные Штаты нанести ответный военный удар. Он сделал это заявление с уверенностью, что оно будет передано Тегерану.

«Что произойдет, если американцы погибнут? Это меняет все», — подчеркнул источник издания. При этом, отмечает The Washington Post, в самой администрации США продолжаются споры о возможном использовании военного варианта при реагировании на действия Ирана в регионе, в частности, соответствует ли это поставленной американским лидером Дональдом Трампом цели предотвратить получение Ираном ядерного оружия.