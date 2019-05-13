Майкл Помпео ознакомил коллег из ЕС детальными данными о шагах Ирана

Госсекретарь США Майкл Помпео передал министрам иностранных дел стран — членов Европейского союза подробные данные о новых шагах Ирана, которые, по оценке Вашингтона, чреваты дестабилизацией обстановки на Ближнем Востоке. Об этом заявил в понедельник журналистам спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, комментируя содержание переговоров Помпео в Брюсселе, сообщает ТАСС.

«Иран представляет собой усиливающуюся угрозу, и это казалось своевременным визитом на пути Помпео в Сочи», — утверждал Хук. Таким образом он прокомментировал решение Помпео отменить в самый последний момент поездку в Москву в рамках визита в Россию и вместо этого посетить столицу Бельгии для участия в Совете ЕС на уровне глав внешнеполитических ведомств. Планируется, что во вторник дипломат посетит Сочи, где будет принят российским руководством.