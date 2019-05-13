Майкл Помпео ознакомил коллег из ЕС детальными данными о шагах Ирана

Госсекретарь США Майкл Помпео передал министрам иностранных дел стран — членов Европейского союза подробные данные о новых шагах Ирана, которые, по оценке Вашингтона, чреваты дестабилизацией обстановки на Ближнем Востоке. Об этом заявил в понедельник журналистам спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, комментируя содержание переговоров Помпео в Брюсселе, сообщает ТАСС.

«Иран представляет собой усиливающуюся угрозу, и это казалось своевременным визитом на пути Помпео в Сочи», — утверждал Хук. Таким образом он прокомментировал решение Помпео отменить в самый последний момент поездку в Москву в рамках визита в Россию и вместо этого посетить столицу Бельгии для участия в Совете ЕС на уровне глав внешнеполитических ведомств. Планируется, что во вторник дипломат посетит Сочи, где будет принят российским руководством.

| 2019-05-14T01:54:12+00:00 14 мая 2019, 05:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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