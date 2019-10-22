Майкл Помпео: «Мы предпочитаем мир войне»

США в случае необходимости готовы применить военную силу в отношении Турции в связи с ее военной операцией на севере Сирии, однако Госдепартамент не раскрывает, какие шаги Анкары станут достаточным основанием для подобной реакции Вашингтона. Об этом заявил в понедельник в интервью телеканалу CNBC госсекретарь Майкл Помпео, сообщает ТАСС.

«Мы предпочитаем мир войне», — уверял Помпео. «Однако в том случае, если потребуется динамика или военная акция, следует знать, что президент Трамп полностью готов предпринять такие действия», — предостерег он. Госсекретарь отказался уточнить, какие действия со стороны Турции могут вынудить Соединенные Штаты использовать силу, объяснив такую осторожность «нежеланием лезть вперед президента с решением о целесообразности применения военной мощи Америки».