Майкл Эссьен: Я поражен тем чего хочет Сабаил

Полузащитник азербайджанского футбольного клуба «Сабаил» Майкл Эссьен рассказал о том, что побудило его принять предложение «моряков».

«Когда меня представили руководству клуба во время одного из мероприятий, проводимых УЕФА, я был поражен и впечатлен тем, что они пытаются достичь. Тот факт, что я мог одновременно играть и тренировать, был одним из основных, побудивших меня принять это предложение. У меня уже есть тренерская лицензия УЕФА категории «В», которую я намерен улучшить», — заявил Эссьен.

| 2019-04-10T13:19:28+00:00 10 апреля 2019, 14:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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