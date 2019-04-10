Майкл Эссьен: Я поражен тем чего хочет Сабаил

Полузащитник азербайджанского футбольного клуба «Сабаил» Майкл Эссьен рассказал о том, что побудило его принять предложение «моряков».

«Когда меня представили руководству клуба во время одного из мероприятий, проводимых УЕФА, я был поражен и впечатлен тем, что они пытаются достичь. Тот факт, что я мог одновременно играть и тренировать, был одним из основных, побудивших меня принять это предложение. У меня уже есть тренерская лицензия УЕФА категории «В», которую я намерен улучшить», — заявил Эссьен.