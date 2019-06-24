Майкл Б.Джордан заменит Киану Ривза в новой «Матрице»

Работа над четвертым фильмом «Матрица» уже началась, сообщает Francetvinfo со ссылкой на американские источники. Ожидается, что в новом проекте вместо Киану Ривза роль Нео сыграет Майкл Б.Джордан.

Съемки нового проекта под рабочим названием Project Ice Cream предположительно начнутся в Чикаго в 2020 году.

Пока нет информации о том, каким именно будет продолжение франшизы: ребут, спин-оф, сиквел или приквел, но уже известно, что Нео сыграет не Киану Ривз, а Майкл Б.Джордан, известный зрителям по фильмам «Черная пантера» и «Крид».

Снимать четвертую «Матрицу» будут сестры Вачовски, по крайней мере о своей заинтересованности в проекте сообщала Лана Вачовски, сценаристом выступит Зак Пенн, известный по работам над фильмами «Невероятный халк» и «Первому игроку приготовиться». (РИА Новости)