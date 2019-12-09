Майдан перед Парижем

В минувшее воскресенье в Киеве состоялся сход тысяч граждан Украины. Местом схода традиционно стал Майдан Незалежности, в разные годы уже бывший эпицентром и символом двух революций — «оранжевой революции» и «революции достоинства». На сей раз, акция носила мирный и предупредительный характер. Называлась она Украины «Красные линии для Зе». Приурочена она была к предстоящей встрече лидеров Украины, Франции, Германии и РФ в Номандском формате, которая состоится в Париже 9 декабря.

Организаторами акции выступили политические партии «Европейская солидарность», «Голос» и «Батьківщина». Лидеры данных партий считают, что президенту Украины Владимиру Зеленскому ни в коем случае не следует идти на компромисс с Кремлем в таких вопросах, как смена европейского курса Украины, возможная федерализация государства, деоккупация и возвращение Крыма. Число участников воскресного схода достигало от ориентировочно 5 тысяч в начале до почти 15 тысяч человек в конце мероприятия.

Сразу замечу, что это не первая такая акция протеста. Еще 29 октября под окнами Офиса президента Владимира Зеленского протестовали в связи с разведением войск в Золотом на Донбассе. По мнению участников того митинга, отвод больше похож на отступление украинской армии. Прошло немного времени и 21 ноября, в День достоинства и свободы на Майдане Незалежности прошло вече против капитуляции. Нынешняя акция прошла в день, когда в Украине был объявлен траур в связи с пожаром в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в результате которого погибли десять человек, а счет пострадавших идет на десятки человек.

В этом смысле не совсем понятно, почему на сцене в день траура выступали украинские музыкальные группы. Организаторы акции могли бы как-то учесть, понять неуместность песнопений в такой день. И это был не единственный спорный момент. Днем ранее лидер «Голоса» Святослав Вакарчук выступил на ток-шоу «Свобода слова» и заявил, что на переговорах в Париже нужно оперировать «не эмоциями, а цифрами и фактами» и что не нужно уговаривать Путина – вместо этого позиции Франции и ФРГ должны быть как можно ближе к украинской.

В ответ слово взял первый президент Украины Леонид Кравчук: «У меня такое впечатление, что я в театре абсурда. Готов подписаться под каждым словом Вакарчука, но у меня к нему вопрос: «Есть у вас документы и факты, что президент Зеленский этого не понимает или он где-то сдает позиции?». В ответ Вакарчук сказал, что у него есть «много противоречивых фактов», которые он слышал и в публичных, и в непубличных разговорах от разных членов команды президента.

После ответа Вакарчука, Кравчук задал еще один вопрос: «Сейчас много слышу информации, что готовятся акции протеста. Если вы хотите помочь, тогда против кого этот протест?». На это лидер «Голоса» ответил: «Не считаю это акциями протеста. Это демонстрация своей гражданской позиции, на это каждый имеет право». Тут правы, конечно, оба. Но важно уточнить и то, что Владимир Зеленский также побывал на эфире у Савика Шустера. Если резюмировать все сказанное там президентом Украины, то позиция Зеленского состоит в том, что переговоры с Владимиром Путиным будут непростыми, но есть надежда на конкретный результат, что Украина не будет вести переговоры с боевиками, что выборы на территории Донецкой и Луганской области должны пройти только после разоружения незаконных вооружённых формирований и восстановления контроля украинской стороной за ее границей.

Кроме того, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, на своей странице в Facebook в воскресенье утром написал, что во время переговоров лидеров стран «нормандского формата» будут соблюдены все «красные линии», а результатом встречи станет возвращение неподконтрольных правительству территорий. «Завтра состоятся переговоры в «нормандском формате» и от их успешности зависит будущее страны. В этот день не должно быть политики и борьбы — только государственная позиция для Украины. Красные линии будут соблюдены, а наши территории — возвращены. Поддерживаю президента и верю в победу Украины», — написал Разумков .

Замечу также, что экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил в Facebook, что политики должны поддержать президента Владимира Зеленского перед важными переговорами «нормандской четверки». «Завтра президент Владимир Зеленский примет участие в сверхважной и сверхсложной международной встрече во Франции. И это именно тот момент, когда страна, как никогда, должна быть единой, а глава государства нуждается в поддержке общества и международных партнеров. Момент, когда политики должны показать, что они государственники, а не дешевые политиканы, которые хотят поставить подножку президенту как политическому оппоненту»,- считает Гройсман.

Удивительно, кстати, сколь открыто Гройсман бросил камень в огород своих бывших соратников, в первую очередь экс-президента Украины Петра Порошенко, а также Юлии Тимошенко и Олега Тягнибока. В любом случае, озвученная им позиция нашла поддержку у очень многих украинцев, жаждущих мира, без которого развития Украины просто не будет.