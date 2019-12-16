Mail.ru Group планирует запустить собственный видеосервис

Mail.ru Group планирует в 2020 году запустить собственный видеосервис, который будет подбирать ролики в зависимости от интересов пользователя, с привлечением всех видов контента — от любительского до профессионального, заявил гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев в интервью РБК.

«Появится видеосервис в следующем году, название пока раскрывать не буду. Мы считаем, что любой плеер, любая лента новостей, любой формат типа stories должны рассчитываться персонифицированно на основании рекомендаций для конкретного человека. Есть мир условно рекомендательного видео, которое монетизируется рекламой. В нем конкурируют за максимальное количество просмотров, проведенное время и постепенно замешиваются практически все виды контента: и пользовательский контент, и так называемый PUGC (professional user generated content, профессиональный контент от пользователей — прим. ТАСС). Мы на данный момент прежде всего за бесплатную модель», — сказал Добродеев.

Он также отметил, что портал «будет существовать как единый видеосервис в рамках холдинга Mail.Ru Group».

«Mail.ru Group ставит задачу увеличивать time spent (время, которое человек проводит с цифровыми медиа — прим. ТАСС) догонять YouTube, увеличивать количество контента, потребляемого вне социального графа», — добавил Добродеев.

Как сообщает РБК, Mail.Ru Group как холдинг уступает владеющему YouTube Google по размеру ежемесячной всероссийской аудитории. По данным Mediascope, в сентябре на мобильных устройствах и десктопах пользователями Mail.Ru Group были 86,7 млн человек старше 12 лет, а проектов Google — 88,5 млн россиян. По размеру ежедневной всероссийской аудитории Mail.Ru Group лидер в России — 57,3 млн против 52,5 млн у Google.

Mail.ru Group — российская IТ-компания, холдинг, в который входят одноименный почтовый сервер, популярные социальные сети «Вконтакте» и «Одноклассники» и др. По данным компании, аудитория соцсетей «Вконтакте», «Одноклассники» и «Мой мир» составляет 177,2 млн человек в месяц. Число пользователей почтового сервиса — 32,3 млн. Выручка компании по итогам 2018 года составила 75,26 млрд рублей (рост на 33% по сравнению с 2017 годом), чистая прибыль выросла на 6% — до 14,1 млрд рублей Рыночная капитализация на 19 ноября 2019 года — $4,4 млрд. Численность сотрудников — 5,7 тыс. человек.