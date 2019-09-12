Maiden Tower. To Be a Women: легендарное возвращение проекта Сабины Шихлинской

В 2009 году в Баку впервые прошел фестиваль современного искусства Maiden Tower. To Be a Women. Его инициатор – известный азербайджанский художник Сабина Шихлинская, главную цель видела в том, чтобы посредством творчества привлечь внимание к проблеме гендерного равенства и сфокусироваться на правах женщин во всем мире.

Прошло 10 лет и фестиваль возвращается в Баку под патронажем представительства Европейского Союза в Азербайджане, при участии посольств и местных партнеров. Он пройдет с 17 по 27 сентября в Баку и регионах и вновь будет посвящен вопросам гендерного равноправия и роли женщины в современном обществе.

«Эти вопросы актуальны по сей день, причем не только в Азербайджане, но и во всем мире», — говорит в интервью # директор проекта Кенуль Рафиева. Она отметила, что в фестивале примут участие художники из разных стран: Австрии, Германии, Нидерланд, Швеции, Венгрии, Грузии, Молдовы, Ирана, Израиля, Турции и др.

На пресс-конференции, посвященной фестивалю, глава делегации ЕС в Азербайджане, посол Кестутис Янкаускас, рассказывая о фестивале, подчеркнул, что права женщин – это серьезная тема для всего мира.

Заместитель посла ЕС Денис Даниилидис, в свою очередь, заявил о том, что проведение фестиваля совпало с десятилетием программы «Восточное партнерство». Он также отметил важность проведение фестиваля в 101 годовщину АДР, напомнив, что именно Азербайджан — это первое государство в мусульманском мире, предоставившее женщинам право голоса.

«С этой точки зрения Азербайджан как страна на тот период была либеральнее большинства европейских стран», — заявил он.

Сабина Шихлинская ознакомила участников пресс-конференции с программой фестиваля, отметив, что она будет очень насыщенной и интересной. Так, в рамках фестивальных дней пройдут различные выставки, показы фильмов, мастер-классы и обсуждения. Она поблагодарила партнеров фестиваля и все команду, вовлеченную в организацию, и пообещала публике массу впечатлений от предстоящего события.

Одно из центральных мест в программе отведено проекту «Kombinat — Urban Art Show». Это масштабная и монументальная выставка произведений азербайджанских и зарубежных художников, которые готовили свои работы на протяжении месяца до старта фестиваля. В годы СССР комбинат являлся главной производственной платформой для скульпторов и художников, которые создавали на этой территории свои работы в специальных ателье и творческих мастерских. Выставка откроется 18 сентября.

Официальная церемония открытия состоится также 18 сентября в Музее современного искусства.

Участники фестиваля также отправятся в Кубу, где познакомятся с жизнью еврейской общины, посетят новосозданный музей и воочию понаблюдают за процессом создания знаменитых кубинских ковров.

23 и 24 сентября фестиваль отправится в Гянджу, где также будут организованы выставка и мастер классы.