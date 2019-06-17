Махмуд Ахмадинежад рассказал, кто смог бы улучшить отношения Ирана и США

Смягчить напряженность в отношениях между Ираном и США может та страна, чья сила влияния на Вашингтон высока, считает экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад (2005 – 2013 гг), передает РИА Новости.

«Тот, кто захочет создать баланс между США и Ираном, должен иметь сильное влияние на политику США», — сказал он в интервью РИА Новости.

Комментируя роль Японии в ситуации с США и Ираном, он отметил, что «необходимо понять, имеет ли Япония силу влияния на политику США и в какой степени и насколько это может быть эффективно».

«Если же этого нет, то все ограничится лишь беготней с посылками», — добавил он, отметив, что стремления лишь смягчить реализуемую США политику поможет только на короткий период и не приведет к балансу.

В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась.

Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является «изменение поведения» Исламской Республики. США также объявили Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией.

В ответ на это Иран признал Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) террористической организацией, а сами Соединенные Штаты «государством – спонсором терроризма». После этого советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США направляют к берегам Ирана авианосец «Авраам Линкольн» и бомбардировщики.

По его словам, таким образом Вашингтон посылает «ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму о том, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или наших союзников будет встречено с безжалостной силой».

Президент США Дональд Трамп заявлял при этом, что надеется избежать войны с Ираном. Иранский верховный лидер Али Хаменеи также сказал, что Иран не намерен вести войну с США, однако продолжит сопротивление Вашингтону.