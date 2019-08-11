Магистр магистру рознь

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) огласил список бакалавров, которые поступили в магистратуру высших учебных заведений в 2019 году. И как это принято – кому-то радостно, кому-то грустно, а кому и безразлично. Так было всегда. Статистический анализ экзаменов за 2019 год будет предоставлен общественности в следующем году. А пока, проанализируем ту информацию, которую имеем – журнал Абитуриент №12, в котором дан научно-статистический анализ об экзаменах за 2018 год, в том числе и по магистратуре. Более интересного материала по данной проблеме сегодня найти невозможно. Почему, спросит читатель? Потому, что результаты вступительных экзаменов в магистратуру меняются каждый год. Они отражают реальную картину о подготовленности бакалавров, которые решили поступать в магистратуру.

Если пройтись по городу, то часто можно встретить объявление: «Готовлю к поступлению в магистратуру». При этом специальность, по которой готовят, не указывается. Нормальному человеку, который прочитает такое объявление, становится не по себе. Однако чего только не бывает. Любой вуз хочет, чтобы поступили самые подготовленные. А если таких нет, то берут средних. Если средних нет, берут что есть. Хотя святое место пусто и не бывает, тем не менее, «пустых» бакалавров лучше не принимать.

Для читателей, которые далеки от проблем магистратуры, дадим информацию о технических параметрах экзаменов.

Экзамены состоят из двух этапов. На первом этапе сдают экзамен по иностранному языку – 25 вопросов, информатике – 25 вопросов, логике – 50 вопросов. Максимальный балл, который можно собрать на первом этапе, – 100 баллов. На втором этапе сдают экзамен по специальности, максимальный балл – 50. По результатам двух этапов получается 150 баллов. Все предметы, по которым сдают экзамен, значимы. Без них сегодня трудно представить качественную подготовку магистра.

Предстояло выяснить, обладают ли бакалавры достаточными знаниями, чтобы обучаясь в магистратуре высших учебных заведений, могли стать специалистами, востребованными не только в Азербайджане, но и за его пределами. Для этого был взят научно-статистический анализ ГЭЦ за 2018 год. Всё познаётся в сравнении. Результаты оказались неожиданными и заставляли глубоко задуматься над многими процессами обучения в вузах. Не имея возможности судить о результатах всех 57 высших учебных заведений, выпускники которых участвовали на экзаменах, рассмотрим наиболее отличительные показатели. Огромное желание продолжить обучение в магистратуре показали выпускники Бакинского Государственного Университета, Азербайджанского Государственного Экономического Университета, Азербайджанского Государственного Университета Нефти и Промышленности, Азербайджанского Государственного Педагогического Университета и т.д.

Иностранный язык. Без знания хотя бы одного иностранного языка сейчас невозможно стать востребованным специалистом. Среди лучших результатов по этому предмету (берется средний балл) выпускники Бакинской Высшей Нефтяной Школы – 21.1% (на экзамене участвовали 38 выпускников этого учебного заведения); Университета «АДА» – 19.8% (105 выпускников участвовали на экзамене); Академия Государственного Управления при Президенте Азербайджанской Республики – 18.0% (189 выпускников); Бакинский филиал Московского Государственного Университета – 16.3% (67 выпускников); Полицейская Академия – 17.0%. (всего один выпускник).

Не очень радуют результаты по иностранному языку выпускников Азербайджанского Технологического Университета (город Гянджа) – 8.4%, Азербайджанского Института Учителей – 8.9%, Азербайджанского Государственного Университета Культуры и Искусства – 9.7%, Сумгаитского Государственного университета – 9.0%, Азербайджанского Технического Университета – 10.1%.

Статистика показывает, что результаты по иностранному языку выпускников вузов, находящихся в регионах оставляют желать лучшего. Надеемся, что со словарём они смогут перевести нужную научную статью, если её нет на азербайджанском языке. А о совершенствовании ими уровня знания иностранных языков будет уже думать руководство.

Логика. Логическое мышление необходимо магистранту, чтобы анализировать и уметь применять полученную научную информацию. Логическое мышление позволяет им отделять главное от второстепенного, находить взаимосвязи и анализировать ситуацию. Именно логика позволяет магистрам давать объяснения разным явлениям и обоснованно излагать мысли. Таким образом, включение логики в экзамен очень нужно и необходимо.

Проанализируем экзаменационные результаты выпускников по логике. Лучшие показатели у выпускников – Бакинской Высшей Нефтяной Школы – 36.8% (на экзамене участвовали 38 выпускников), Академии Государственного Управления при Президенте Азербайджанской Республики – 33.1% (на экзамене участвовали 189 выпускников), Азербайджанского Государственного Университета Нефти и Промышленности – 30.4% (на экзамене участвовали 999 выпускников), Университета «АДА» – 30.3% (на экзамене участвовали 105 выпускников), Полицейской Академии – 35.0% (на экзамене участвовал 1 выпускник), Академия Таможенного Комитета – 32.0% (на экзамене участвовали 16 выпускников).

Чуть слабее логика у студентов Университета Культуры и Искусства – 18.5%, (на экзамене участвовали 174 выпускника), Бакинского Исламского Университета – 18.6 (14 выпускников), Бакинской Музыкальной Академии – 19.0% (49 выпускников), Академии Физкультуры и Спорта – 19.7% (51 выпускник), Национальной Консерватории – 19.2% (49 выпускников).

Информатика. Среди лучших – выпускники Академии Государственного Управления при Президенте Азербайджанской Республики – 18.0%, Академия Таможенного комитета – 16.8%, Бакинской Высшей Нефтяной Школы – 16.7%, Бакинского Инженерного Университета – 16.1%, Выпускник Полицейской Академии – 17.0%.

Экзамен по специальности. Хорошие результаты (с исключением творческих специальностей):

▲ Университет «АДА» – 34.4%,

▲ Академия Государственного Управления при Президенте Азербайджанской Республики – 34.3%,

▲ Бакинская Высшая Нефтяная Школа – 34.1%,

▲Государственного Экономического Университета – 31.5%,

▲ Национальная Академия Авиации – 31.1%,

♥ Единственный Выпускник Полицейской Академии – 35.0%.

Средние результаты:

▼Мингячевирский Государственный Университет – 22.15%,

▼Технологический Университет – 24.2%,

▼Лянкяранский Государственный Университет – 24.4%,

▼Университет «Азербайджан» – 24.9%

▼Институт Учителей – 24.9%

▼Бакинский Исламский Университет – 24.0%.

Общеизвестно, что двухступенчатая система высшего образования бакалавриат и магистратура в рамках Болонского процесса. Степень бакалавра позволяет выпускнику начать работу по полученной специальности.

Магистратура ориентирована на подготовку научных кадров и преподавателей высшей школы.

В магистратуру берут наиболее способных бакалавров. Закончившие магистратуру, допускаются к преподавательской работе. Они принимают самое непосредственное участие в формировании специалиста.

Сможет ли учебное заведение за два года подготовить специалиста (магистра) из бакалавра, который показал на экзамене средний и низкий уровень знаний? Вопрос сложный.

Могут ли вузы республики войти в современное образовательное пространство? Магистратура, по идее, не должна являться продолжением бакалавриата. Она должна стать новой ступенью образования. Выпускники магистратуры должны уметь решать сложные управленческие, аналитические, исследовательские задачи. Это формирование нового типа специалиста, обладающего международным уровнем профессионализма. Ведь предполагается, что именно магистры будут в дальнейшем непосредственного участвовать в подготовке специалистов нового поколения, развивать науку. Таким образом, определение оптимального уровня знаний бакалавра по специальности для учебы в магистратуре становится актуальным и необходимым.

Можем ошибиться, но уровень профессиональных знаний должен быть в пределах 30-35 баллов. Кроме того, на экзамене необходимо выяснить умение бакалавра вести научную деятельность, научно мыслить, мыслить нестандартно, мыслить критически. Надо принять институциональное решение: один из вопросов на экзамене при приеме в магистратуру должен быть письменным – на выявление умений и навыков исследовательской, научной деятельности выпускника. Здесь бакалавр проявит и знание специальности, и логику, и знание иностранного языка (цитирование иностранного автора должно быть обязательно). Если бакалавр в течение обучения в вузе участвовал в конкурсе докладов для молодых ученых, то результаты участия также должны приниматься во внимание при поступлении в магистратуру. Доклады бакалавров, которые участвовали в конкурсах и конференциях, должны раскрывать актуальность темы; содержать обзор известных решений и их анализ: давать представления о личном вкладе автора в полученные теоретические или практические результаты.

При поступлении бакалавра в магистратуру с английским языком обучения целесообразно требовать представление сертификата об окончании курсов по изучению иностранного языка.

Таким образом, при приеме в магистратуру качество, научная компетентность бакалавров должны преобладать над количеством. В прошлом году Полицейская Академия была представлена всего одним выпускником, зато «качественным».

P.S. Научный вариант статьи будет представлен на конференции «Оценка и принятие решений: индивидуальные и институциональные решения», которая проводится в Баку 22-27 сентября Международной Ассоциацией Оценивания в Образовании (IAEA – International Association for Educational Assessment).