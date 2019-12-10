Магазины не застрахованы, ни воды, ни огнетушителей на рынке стройматериалов не было

10 октября 2019 года Министерство по чрезвычайным ситуациям распространило сообщение о тушении пожара на рынке строительных материалов «EuroHome».

Как сообщило МЧС, пожар начался рано утром. К тушению пожара на рынке строительных материалов «EuroHome» в Бинагадинском районе Баку были привлечены самолет, 3 вертолета, 2 пожарных поезда и бригады МЧС.

Когда наш корреспондент посетил «EuroHome», пожар еще не был до конца потушен.

Вход на рынок был перекрыт полицейскими. «Можете пройти, но снимать категорически запрещается», — предупредил корреспондента полицейский.

На территории торгового центра стояли несколько предпринимателей. У некоторых на глазах слезы.

Как заявил # один из них, Имамеддин Мамедов, он арендовал магазин на территории торгового центра. «Весь мой товар сгорел. Никто на этом рынке не застраховал свою собственность. В том числе и я. Сгорел весь мой товар. Я не знаю, как теперь расплачиваться с долгами», — сказал он.

По его словам, продавцы пытались использовать для тушения пожара пожарные гидранты (устройство, обеспечивающее подачу воды для тушения пожара – прим.авт.), но в них не оказалось воды. «У нас в магазинах не было даже огнетушителей», — сказал предприниматель.

Как заявил находящийся на месте пожара сотрудник МЧС по фамилии Муталлимов, пожар еще не до конца локализирован. К сожалению, он оставил без ответа вопрос о том, почему в пожарных гидрантах отсутствовала вода.

Пресс-секретарь МЧС Гюльсум Мехтиева опровергла информацию об отсутствии воды в гидрантах. «Такого просто не может быть», — заявила она «Зеркалу».

Такого быть не может, но рынок почему-то сгорел…