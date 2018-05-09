Магазин огурцов для позитива

Первый в мире магазин, где продаются только огурцы — The Cucumber Concept Store, открылся в среду в столице Финляндии, говорится в сообщении мэрии Хельсинки.

«Наша миссия состоит в том, чтобы подчеркнуть проблему огурцов в ЕС, торговля которыми очень жестко регулируется нормами содружества. Мы пытаемся таким образом напомнить об этом», — отметил представитель торговой компании Майкл Гренфорс.

Также авторы идеи хотят добавить хорошего настроения людям.

«Возможно, данная концепция — это больше не о торговле, а о хорошем настроении. Мы хотим, чтобы, побывав у нас, люди улыбнулись и ушли из магазина с позитивом», — рассказал Гренфорс.

РИА Новости

60 просмотров