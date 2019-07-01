МАГАТЭ проверяет сообщения СМИ о превышении Ираном уровня запасов урана

Инспекторы МАГАТЭ проверяют сообщения о том, что Иран превысил предусмотренный ядерной сделкой потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограмм, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы МАГАТЭ Фредерик Даль.
Ранее о превышении Ираном запасов урана сообщило агентство Fars со ссылкой на источник. По данным источника агентства, это подтвердили инспекторы МАГАТЭ, оценившие в понедельник запасы урана в Иране.
«Мы знаем о сообщениях СМИ об иранских запасах низкообогащенного урана. Наши инспекторы на месте, и они сообщат штаб-квартире, как только запасы низкообогащенного урана будут проверены», — сказал Даль.
В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе — в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.