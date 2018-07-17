«Мага Шоу»: продолжение следует…

Известный белорусский блоггер Влад Мага, больше известный как «Мага Шоу», недавно посетил Азербайджан. Тут, все, как всегда: автостопы, общение с людьми и так далее. Показал он разное — и красоту города Баку и не совсем благоустроенную жизнь центра. После Баку, он едет на самый юг страны, город Лерик в село Джони ( на границе с Ираном). Естественно, благоустроенные части южного района прошли мимо камеры нашего героя, но не в этом суть.

Сам сюжет можно оценить по-разному. С одной стороны он показывает и рассказывает об Азербайджане вроде положительно, а с другой, он слишком агрессивно отзывается о стране и его народе. Хотя самым положительным в его видео является простой азербайджанец, наивный, отзывчивый и гостеприимный. Его приглашают в дом, дают возможность поспать, кормят и поят и даже предлагают денег на дорогу. Что же касается проверок его личности и требование паспорта, это вполне нормальная вещь в стране, которая находится в состоянии войны.

В Азербайджане естественно он скрывает, что у него армянские корни. Но мы не собираемся строить материал вокруг его этнического происхождения. Тут есть куда более важные вопросы. Его сюжет про Азербайджан вызывает несколько вопросов, ответить на которые может дать только он сам.

Во-первых, почему после Баку, нашего гостя вдруг заинтересовала самая южная часть страны? Что он там потерял или пытался найти? Все мы знаем, что юг Азербайджана – это дело тонкое. С одной стороны регион отличается своим этно-конфессиональным своеобразием, а именно : там проживают талыши, а с другой стороны – это граница не с Грузией, а с Ираном. То есть с полит-идеологической точки зрения регион загружен, и частые проверки документов не должны вызывать у кого-то спорных вопросов.

Во-вторых, после Лерика, он сразу едет в Гянджу, которую упорно называет Кировобадом. Как он сам говорит, название Гянджа ему не нравится. А может название, олицетворяющее колониальное присутствие России на этих территориях, более приятно? Интересно, а понравилось бы ему, если бы мы, например, Калининград называли Кенигсбергом?

Кстати в Гянджу он поехал с целью найти дом своего дедушки, который жил там в советское время. И тут начинается самое интересное…Человек, с которым он общается, высказывается достаточно резко про армянский народ, и это Владу соответственно не нравится и не может нравиться по принципу, но, видите ли, диалог с одним дяденькой из Гянджи заставил его переосмыслить свое происхождение и поехать в Карабах…

Начнем с того, что то, что говорил этот человек об армянском народе – это позиция не всего азербайджанского народа и уж тем более азербайджанской власти. Азербайджан все-таки не моноэтническое государство, как Армения. С другой стороны, откуда ты Влад и все остальные слушатели знаете, кто этот человек и какая у него судьба? Его позицию и мнение можно понять, если человек беженец из Армении или Карабаха, то все те зверства, он видел по отношению к себе и своим родным. Мы это знаем? Нет, а рубить с плеча не стоит. Каждый отдельный человек – это отдельная история и сюжет для фильма, никто не знает, как война сказалась на судьбе данного человека и его семьи.

Но видимо человек задел национальные струны Влада, и тому захотелось поехать на оккупированные территории, в Нагорный Карабах. Сомнений в том, что он знал, что после этого у него начнутся проблемы с официальным Баку и со всеми остальными азербайджанцами, нет. Он знал, ну и возможно понимал, что на него обрушится шквал критики и угроз. Он знал историю Лапшина, который, кстати, тоже поделился этим видео. Так почему сразу после Азербайджана, Влад помчался в Карабах? За славой? Подписчиками? Что он там потерял? Родину? Сородичей? Не могу сказать у кого как, но лично у меня создается такое впечатление, что все это было изначально спланировано, обговорено, и никакой стихийности и случайности в этом деле нет.

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