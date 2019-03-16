Мадуро заявил о создании военной структуры для защиты соцобъектов Венесуэлы

По словам президента, новая структура будет частью вооруженных сил республики. Она будет включать в себя четыре подразделения, сказал венесуэльский лидер, не сообщив дальнейших подробностей.

Седьмого марта на крупнейшей в латиноамериканской стране ГЭС «Эль-Гури» в штате Боливар произошла авария, которая спровоцировала беспрецедентное по своим масштабам отключение электричества: не менее 20 из 23 венесуэльских штатов оказались обесточены. Работа предприятий и госучреждений по всей стране почти на неделю была приостановлена, занятия в школах не возобновились до сих пор.