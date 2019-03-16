Мадуро заявил о создании военной структуры для защиты соцобъектов Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о создании новой структуры в составе вооруженных сил республики, которой будет поручена защита стратегически важных объектов, передает РИА Новости.
«Я хотел бы сообщить о создании и начале работы новой структуры по защите стратегически важных основных социальных объектов венесуэльского государства. Каждый раз, когда нам наносят удар, наш ответный удар и мы сами становимся сильнее», — сказал Мадуро, выступая в пятницу во дворце Мирафлорес. Трансляция велась в интернет-сервисе Periscope.
По словам президента, новая структура будет частью вооруженных сил республики. Она будет включать в себя четыре подразделения, сказал венесуэльский лидер, не сообщив дальнейших подробностей.
Седьмого марта на крупнейшей в латиноамериканской стране ГЭС «Эль-Гури» в штате Боливар произошла авария, которая спровоцировала беспрецедентное по своим масштабам отключение электричества: не менее 20 из 23 венесуэльских штатов оказались обесточены. Работа предприятий и госучреждений по всей стране почти на неделю была приостановлена, занятия в школах не возобновились до сих пор.