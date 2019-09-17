Мадуро заявил о готовности к диалогу с оппозицией Венесуэлы

Правительство Венесуэлы готово к продолжению диалога с политическими оппонентами. Об этом заявил в понедельник президент республики Николас Мадуро после подписания соглашения с частью оппозиции.

«Мы продолжим держать открытыми все двери для диалога во имя спокойствия всех венесуэльцев», — написал он в Twitter. Мадуро также приветствовал подписание соглашений и назвал их «шагом к мирному сосуществованию».

Ранее министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес сообщил, что правительство Венесуэлы и ряд представителей оппозиции договорились о создании Национального совета для диалога во имя мира — постоянного органа, в рамках которого политические противники будут вести переговоры по широкому кругу вопросов. Министр отметил, что стороны уже договорились о созыве нового Центризбиркома, освобождении заключенных и возобновлении участия проправительственной Единой социалистической партии Венесуэлы в работе Национальной ассамблеи — однопалатного парламента, который находится под контролем политических противников действующей исполнительной власти. Со стороны оппозиции документ подписали Клаудио Фермин из партии «Решения для Венесуэлы», Тимотео Самбрано («Изменимся») и Луис Ромеро («Прогрессивный авангард»).

В понедельник в подписании соглашения с правительством Гуаидо не участвовал.(ТАСС)