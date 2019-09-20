Мадуро заявил, что Трамп испытывает особую ненависть к народу Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит латиноамериканские народы, но особую ненависть он испытывает к народу Венесуэлы и его истории.
«Я открыто говорю это здесь, на твоей столь авторитетной программе: у Дональда Трампа есть навязчивая идея и ненависть в отношении латиноамериканских народов в целом. К беженцам, к иммигрантам, но особенно он ненавидит народ Венесуэлы и его историю», — сказал Мадуро в программе Рафаэля Корреа на RT.
По его словам, Трамп «выплёскивает эту ненависть на народ Венесуэлы».
«Я сравниваю это с эпохой Гитлера, с тем же самым видением, которое Гитлер навязывал евреям, еврейскому народу Европы до войны, до 39 года», — добавил президент.(РИА Новости)