Мадуро заявил, что его единомышленники выиграют следующие выборы в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что оппозиция потерпит поражение на следующих парламентских и президентских выборах в стране. Соответствующее заявление глава государства сделал в интервью испанской версии телеканала RT, которое вышло в эфир в четверг.

«Если бы сегодня в Венесуэле проходили выборы, несмотря на ту экономическую ситуацию, о которой ты говорил, наши боливарианские [политические] силы получили бы большинство в новой Национальной ассамблее (парламенте страны — прим. ТАСС)», — сказал Мадуро, обращаясь к ведущему.

«Мы бы выиграли любые выборы. Скажу больше: если бы здесь проходили президентские выборы, как это было в 2018 году, и вся оппозиция принимала бы [в них] участие, мы бы победили. Наша легитимность основывается на результатах голосования. <…> Следующие выборы — в следующем году, в 2021-2022 годах — тоже выиграем мы», — считает политик.

Что касается лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, который в январе этого года объявил себя исполняющим обязанности президента республики, по мнению Мадуро, «стратегия создания параллельного правительства потерпела крах».