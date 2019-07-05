Мадуро вновь призвал оппозицию к диалогу ради национального единства в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал, что на следующей неделе появятся «хорошие новости» о результатах переговоров правительства республики и оппозиции, передает ТАСС.

«Я подтверждаю свой призыв к национальному диалогу во имя мира. На следующей неделе придут хорошие новости о результатах наших переговоров. Я продолжаю настаивать на создании постоянного органа, [который будет участвовать] в диалоге ради мира», — сказал он в пятницу на праздновании национального Дня независимости, которое транслируется в эфире телеканала Venezolana de Television.

«Я призываю к миру и национальному единству. Ради национального единства я великодушно протягиваю руку [оппозиции]. Хватит уже заговоров и злобы, хватит призывов к военной интервенции, призывов к [введению] санкций и эмбарго», — добавил Мадуро.