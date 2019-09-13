Мадуро в этом году не будет участвовать в заседании Генассамблеи ООН

«Вице-президент Делси Родригес и глава МИД поедут в этом году на заседание Генассамблеи ООН. Я был в прошлом году в Нью-Йорке, в этом году не поеду, останусь с вами работать здесь, в Венесуэле», — сказал Мадуро, выступая перед народом.