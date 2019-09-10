Мадуро созвал Совет по нацбезопасности перед угрозой агрессии Колумбии

 Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о созыве Совета по национальной безопасности перед угрозой военной агрессии со стороны Колумбии.
«Как руководитель государства и правительства я принял решение созвать Совет национальной безопасности, который будет принимать решения относительно воинствующих угроз правительства Колумбии в адрес Венесуэлы», — заявил Мадуро на встрече с членами совета.
Ранее он объявил о старте 10 сентября масштабных военных учений на границе с Колумбией, которые продлятся до 28 сентября. В эти сроки должны быть приведены в готовность все системы вооружений.
| 2019-09-10T09:19:59+00:00 10 сентября 2019, 11:34|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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