Мадуро созвал Совет по нацбезопасности перед угрозой агрессии Колумбии

По словам президента Венесуэлы, решение о мобилизации принято на основании анализа данных стратегического командования армии о событиях на границе с Колумбией. Каракас испытывает агрессию со стороны Боготы, заявлял Мадуро. Он подчеркнул, что политика насилия Колумбии должна остаться в Колумбии, она не нужна в Венесуэле.(РИА Новости)