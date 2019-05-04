Мадуро призвал вооруженные силы защищать страну от империализма

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в субботу обратился к представителям национальных вооруженных сил с призывом сохранять единство и защищать страну от атак империализма. Соответствующее заявление он сделал во время выступления перед солдатами в штате Кохедес.

«Империализм планирует хорошо финансируемый заговор с целью ослабить, разделить и уничтожить Боливарианские вооруженные силы изнутри с помощью группы предателей. Винтовки в ваших руках необходимо использовать для защиты нашего суверенитета и родины», — сказал Мадуро в эфире государственного телевидения.

Глава Венесуэлы также добавил, что Боливарианская Республика обладает «самой мощной армией» в регионе.

Во вторник в Венесуэле группа военных выступила на стороне лидера оппозиции Хуана Гуайдо, после чего в стране возобновились масштабные антиправительственные акции. Во время манифестаций, сопровождавшихся стычками с силовиками, пострадали несколько сотен человек, четверо погибли.