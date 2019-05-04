Мадуро призвал вооруженные силы защищать страну от империализма

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в субботу обратился к представителям национальных вооруженных сил с призывом сохранять единство и защищать страну от атак империализма. Соответствующее заявление он сделал во время выступления перед солдатами в штате Кохедес.

«Империализм планирует хорошо финансируемый заговор с целью ослабить, разделить и уничтожить Боливарианские вооруженные силы изнутри с помощью группы предателей. Винтовки в ваших руках необходимо использовать для защиты нашего суверенитета и родины», — сказал Мадуро в эфире государственного телевидения.

Глава Венесуэлы также добавил, что Боливарианская Республика обладает «самой мощной армией» в регионе.

Во вторник в Венесуэле группа военных выступила на стороне лидера оппозиции Хуана Гуайдо, после чего в стране возобновились масштабные антиправительственные акции. Во время манифестаций, сопровождавшихся стычками с силовиками, пострадали несколько сотен человек, четверо погибли.

По данным неправительственных организаций, за два дня были задержаны не менее 240 участников протестов.

 

| 2019-05-05T00:57:20+00:00 5 мая 2019, 07:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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