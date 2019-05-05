Израиль за сутки атаковал 200 целей в секторе Газа в ответ на обстрелы

Обмен ударами сорвал затишье, продолжавшееся более месяца, унес жизни одного израильтянина и шести палестинцев, может поставить под вопрос безопасность проведения музыкального конкурса «Евровидение», который открывается в середине месяца в Тель-Авиве.

Палестинские боевики выпустили 430 ракет и мин по Израилю, который в ответ атаковал 200 целей в секторе Газа за почти сутки нынешнего раунда противостояния, сообщила армейская пресс-служба.

«Армия обороны Израиля атаковала около 60 террористических целей за ночь и порядка 200 — с начала событий. Авиаудары по сектору Газа продолжаются», — сказано в сводке.

«Удары наносились в ответ на ракетные обстрелы Израиля… С 22.30 субботы до 06.45 воскресенья (совпадает с мск) зафиксированы 180 пусков из сектора Газа», — сообщили военные.