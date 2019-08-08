Мадуро призвал провести 10 августа всемирную акцию протеста против Трампа

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал соотечественников принять участие во всемирной акции протеста против президента США Дональда Трампа. Об этом он заявил в среду, выступая на торжественном мероприятии в Каракасе.

«Я присоединяюсь к приглашению «Патриотического полюса» [проправительственной коалиции], Боливарианского конгресса народов… на мировую акцию протеста против Дональда Трампа в следующую субботу, 10 августа, — приводит слова главы государства сайт Министерства связи и информации. — Я поддерживаю призыв венесуэльского народа, тысячу способов протеста в мире, в социальных сетях, и пусть правда станет известной».

Мадуро также осудил новые санкции со стороны США и выразил уверенность в том, что южноамериканская страна справится с их последствиями. «В мире нет империи, исполнительной власти или блокады, которая могла бы сдержать Венесуэлу», — отметил лидер Боливарианской Республики.(ТАСС)