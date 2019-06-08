Мадуро приказал открыть границу с Колумбией

Пограничные переходы с Колумбией, расположенные в штате Тачира, будут открыты с 8 июня. «Мы — мирный народ, который твердо защищает нашу независимость и самоопределение», — заявил лидер Боливарианской Республики.

В феврале Мадуро заявил о разрыве дипломатических и политических отношений с Колумбией и приказал колумбийским дипломатам покинуть страну через 24 часа. В результате более пяти миллионов граждан Колумбии, находящихся в Венесуэле, остались без дипломатической поддержки.

Помимо разрыва дипотношений Мадуро отдал приказ развернуть войска на границе с Колумбией, чтобы «защитить мир и обеспечить безопасность людей».

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов ЕС и латиноамериканских стран признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других государств объявили о поддержке Мадуро.