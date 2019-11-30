Мадуро приказал мобилизовать венесуэльскую армию

 Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в пятницу о готовящихся со стороны Колумбии и США провокациях и отдал приказ о мобилизации армейских подразделений.
«У меня есть информация о том, что власти Колумбии совместно с Южным командованием армии США задумали очередную провокацию на границе Венесуэлы и Колумбии. Всему персоналу боливарианских вооруженных сил необходимо принять боевую готовность», — заявил Мадуро в ходе встречи с работниками транспортной отрасли, которая транслировалась в Twitter.
Президент добавил, что серия провокаций имеет целью спровоцировать военный конфликт на границе и отвлечь внимание от протестов, проходящих в стране.(РИА Новости)
| 2019-11-30T10:25:54+00:00 30 ноября 2019, 12:51|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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