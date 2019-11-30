Мадуро приказал мобилизовать венесуэльскую армию

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в пятницу о готовящихся со стороны Колумбии и США провокациях и отдал приказ о мобилизации армейских подразделений.
«У меня есть информация о том, что власти Колумбии совместно с Южным командованием армии США задумали очередную провокацию на границе Венесуэлы и Колумбии. Всему персоналу боливарианских вооруженных сил необходимо принять боевую готовность», — заявил Мадуро в ходе встречи с работниками транспортной отрасли, которая транслировалась в Twitter.
Президент добавил, что серия провокаций имеет целью спровоцировать военный конфликт на границе и отвлечь внимание от протестов, проходящих в стране.(РИА Новости)