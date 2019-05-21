Мадуро предложил оппозиции померится силами

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к оппозиции, контролирующей Национальную ассамблею (парламент), с предложением провести досрочные выборы в законодательный орган для урегулирования политического кризиса в стране, сообщает ТАСС.

«Сегодня я делаю оппозиции предложение: давайте померимся силами путем выборов, — сказал Мадуро в понедельник на митинге, который транслировался в эфире телеканала Venezolana de Television. — Давайте проведем досрочные выборы в Национальную ассамблею, чтобы посмотреть, кого поддерживает народ».

По словам президента, проведение выборов будет «демократическим, мирным, конституционным путем решения» сложной политической ситуации в стране.

| 2019-05-21T02:05:33+00:00 21 мая 2019, 09:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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