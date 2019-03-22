Мадуро: помощник Гуайдо собирался атаковать казармы, больницы и станции метро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Роберто Марреро, арестованный помощник венесуэльского оппозиционного лидера Хуана Гуайдо, планировал осуществить террористические атаки на ряд соцобъектов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию выступления Мадуро.

Президент настоял, что за подготовкой террористических атак якобы стояла «американская империя». По его словам, члены террористической группировки готовили атаки в «казармах, больницах и станциях метро», намереваясь нанести удар против «самого существования» Венесуэлы.