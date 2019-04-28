Мадуро отказался возвращать Венесуэлу в «министерство колоний США»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна никогда не вернется в Организацию американских государств (ОАГ). Об этом он сообщил в своем Twitter.

Мадуро назвал ОАГ «министерством колоний США» и заявил, что Венесуэла освободилась от «института по вмешательству и неуважению демократических принципов и международного права». «Наша независимая родина говорит ОАГ «прощай»», — добавил он.

Ранее начальник Главного управления Генерального штаба ВС России Игорь Костюков заявил, что Вашингтон планирует в ближайшее время устроить революции на Кубе и в Никарагуа. По его словам, США отрабатывают на Венесуэле технологию латиноамериканской цветной революции, и в скором времени она может быть применена в других странах.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента страны. США сразу и открыто поддержали его. Москва осталась на стороне избранного главы государства Николаса Мадуро, обвинив Вашингтон во вмешательстве во внутренние дела другого государства.