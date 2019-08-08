Мадуро отказался вести переговоры с оппозицией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро запретил представителям его правительства участвовать в запланированных переговорах с политической оппозицией в Барбадосе в связи с введенными США санкциями, сообщает Голос Америки.

Мадуро «решил не направлять венесуэльскую делегацию» на переговоры в четверг и пятницу с представителями лидера оппозиции Хуана Гуайдо «в связи с серьезной и жестокой агрессией против Венесуэлы», которую «непрерывно проводит администрация Трампа», говорится в заявлении правительства.

Президент США Дональд Трамп приказал заморозить все активы венесуэльского правительства в США и запретил сделки с властями Венесуэлы.