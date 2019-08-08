Мадуро отказался вести переговоры с оппозицией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро запретил представителям его правительства участвовать в запланированных переговорах с политической оппозицией в Барбадосе в связи с введенными США санкциями, сообщает Голос Америки.

Мадуро «решил не направлять венесуэльскую делегацию» на переговоры в четверг и пятницу с представителями лидера оппозиции Хуана Гуайдо «в связи с серьезной и жестокой агрессией против Венесуэлы», которую «непрерывно проводит администрация Трампа», говорится в заявлении правительства.

Президент США Дональд Трамп приказал заморозить все активы венесуэльского правительства в США и запретил сделки с властями Венесуэлы.

| 2019-08-08T12:23:28+00:00 8 августа 2019, 14:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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