Мадуро объявил о поимке главаря колумбийской банды, связанного с оппозицией

«Мы поймали главаря банды Rastrojos в штате Карабобо, и он дает свидетельские показания и приводит доказательства, кто его нанял и для чего его доставили в Венесуэлу. Проимпериалистические и фашистские правые силы перед лицом провала своих политических планов хотят насилия, смерти, терроризма, а мы, народ и боливарианские вооруженные силы, в рамках гражданско-военного союза будем этому противостоять и снова победим эту террористическую атаку и угрозу», — сказал Мадуро.