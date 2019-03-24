Мадуро объявил о поимке главаря колумбийской банды, связанного с оппозицией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в субботу о поимке главаря колумбийской банды, который, по его словам, связан с венесуэльской оппозицией.
«У нас есть имена, лица, этот господин (советник оппозиционного лидера Гуаидо Роберто) Марреро предоставил доказательства, которые привели нас к поимке могущественного главаря военизированной колумбийской банды, который уже находится в руках венесуэльского правосудия в результате антитеррористической политики», — заявил Мадуро в ходе выступления перед сторонниками в Каракасе.
По его словам, речь идет о колумбийской банде Rastrojos («Молодняк»).
«Мы поймали главаря банды Rastrojos в штате Карабобо, и он дает свидетельские показания и приводит доказательства, кто его нанял и для чего его доставили в Венесуэлу. Проимпериалистические и фашистские правые силы перед лицом провала своих политических планов хотят насилия, смерти, терроризма, а мы, народ и боливарианские вооруженные силы, в рамках гражданско-военного союза будем этому противостоять и снова победим эту террористическую атаку и угрозу», — сказал Мадуро.
Марреро и Серхио Вергара были задержаны в четверг рано утром агентами венесуэльской разведки SEBIN. В их домах прошли обыски, у Марреро обнаружили две винтовки и гранату. Вместе с Вергарой был задержан его водитель Луис Агилар. Спустя некоторое время Вергара был освобожден, Марреро остается под стражей. (РИА Новости)