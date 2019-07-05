Мадуро объявил о новых военных учениях в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в пятницу о новых военных учениях в стране 24 июля, передает РИА Новости.
«Учения пройдут 24 июля в честь нашего Освободителя Симона Боливара и годовщины создания нашего боливарианского флота, для защиты Карибского моря, венесуэльских берегов и границ», — заявил Мадуро в ходе военного парада в честь 208-й годовщины независимости Венесуэлы.
По его словам, это будут гражданско-военные учения для проверки планов по национальной обороне, по защите морей, рек и границ.
Последний раз крупные военные учения проводились в Венесуэле в середине февраля на фоне попытки оппозиции совершить государственный переворот. Тогда Мадуро заявил о полном успехе крупнейших военных учений Angostura.
Учения проходили с 10 по 15 февраля. Как отмечал Мадуро, они стали самыми крупными и масштабными из всех, что проводила страна за свою 200-летнюю историю.