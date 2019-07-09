Мадуро объявил о начале переговоров с венесуэльской оппозицией на Барбадосе

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в понедельник о старте переговорного процесса с оппозицией, передает РИА Новости.
«Сегодня, 8 июля, стартовал процесс диалога с венесуэльской оппозицией при участии правительства Норвегии на острове Барбадосе. Очень обнадеживающее начало, у меня есть соответствующие сообщения от главы нашей делегации о сегодняшнем дне переговоров», – сказал Мадуро в эфире государственного телевидения.
По его словам, обсуждать будут шесть пунктов, они касаются всех сфер жизни страны – экономики, политики, культуры, социальной сферы. «Я очень оптимистично настроен. Сегодня переговоры длились пять часов, шаг за шагом мы сможем открыть дорогу мира, ненасилия, конструктивного диалога для Венесуэлы», — заявил президент.