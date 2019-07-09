Мадуро объявил о начале переговоров с венесуэльской оппозицией на Барбадосе

Также Мадуро подверг критике недавний доклад, который верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет представила по итогам своей поездки в страну. «Доклад госпожи Бачелет – это доклад, больше сделанный людьми из ее офиса, враждебными по отношению в боливарианской революции. Он полон лжи, манипуляций, фальшивых данных, это повторение доклада предыдущего верховного комиссара, который ей сделали и надиктовали из госдепа США. Она сдалась под их давлением», – считает венесуэльский лидер.