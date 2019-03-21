Мадуро обвинил Трампа в краже денег у Венесуэлы

«Правительство Дональда Трампа похитило у нас 5 миллиардов долларов на лекарства, которые были предназначены для закупки основных веществ для производства лекарств в Венесуэле и для доставки их госпитальной сети, аптекам страны, амбулаторной сети», — заявил Мадуро в ходе мероприятия, посвященного перезапуску программы по развитию фармацевтической промышленности.

По его словам, это одна из самых преступных мер – лишать народ лекарств. «Дональд Трамп, ты ответственен за одну из самых преступных мер против одного из народов мира, чтобы иметь возможность сказать, что вы готовы дать гуманитарную помощь. Лицемеры, циники, фарисеи. Это была не гуманитарная помощь, а немного испорченной, канцерогенной еды, чтобы попытаться казнить, унизить народ. Но нас никто не казнит и не унизит, мы здесь, давая им битву, а фармацевтическая промышленность гарантирует лекарства для народа Венесуэлы, пусть идет дождь, гремит гром и сверкает молния», — сказал Мадуро.