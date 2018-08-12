Мадуро обвинил лауреата Нобелевской премии мира в организации покушения на себя

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что бывший президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос отдал приказ подготовить теракт для его убийства. Об этом сообщает телеканал VTV.

По его утверждению, получателем приказа был лидер венесуэльской оппозиции Хулио Борхес. Он также один из тех, что запустил «механизмы для исполнения убийства», добавил Мадуро.

Сам Борхес, находящийся в Колумбии, ранее назвал покушение на Мадуро «фарсом». По его утверждению, инцидент был постановочным и должен был стать поводом для преследования и притеснения противников президента.

Попытка покушения на Мадуро с помощью начиненных взрывчаткой дронов была совершена 5 августа во время публичного выступления президента в Каракасе. Организаторы атаки — группировка «Фланелевые солдаты» — обещалиповторить попытку устранения главы государства.

В 2016 году Хуан Мануэль Сантос получил Нобелевскую премию мира «за усилия по прекращению в стране более чем полувековой гражданской войны».

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