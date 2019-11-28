Мадуро обвинил Колумбию в заговоре против республики

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в среду во время выступления перед военнослужащими об успешном раскрытии заговоров, которые финансировались колумбийскими олигархами и были направлены против средств противовоздушной обороны Боливарианской Республики.

«Мы раскрыли более 47 финансировавшихся долларами колумбийской олигархии заговоров, многие из которых были направлены против Боливарианских ВВС и системы «Сухой» (очевидно, речь идет о находящихся на вооружении Боливарианских ВВС многоцелевых истребителях Су-30 — прим. ТАСС). Они попытались устроить диверсию, чтобы оставить Венесуэлу без противовоздушной обороны», — заявил он. Выступление Мадуро транслировалось по государственному телевидению.

Президент Венесуэлы также поблагодарил представителей национальных ВВС «за защиту венесуэльского воздушного пространства, мира, независимости и национальной безопасности».