Мадуро обвинил Гуаидо в подготовке плана его убийства

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в субботу США и лидера оппозиции Хуана Гуаидо, незаконно провозгласившего себя президентом, в подготовке плана его убийства.
«Американский империализм хочет меня убить. Мы только что разоблачили план, которым дьявольская марионетка руководила лично, чтобы убить меня. У нас есть доказательства, но они не смогли и не смогут справиться с нами, потому что наш бог нас защищает», — заявил Мадуро в эфире местного телевидения, выступая перед сторонниками.
«Дьявольской марионеткой» по ходу выступления он несколько раз называл Гуаидо.(РИА Новости)
| 2019-03-24T09:38:57+00:00 24 марта 2019, 13:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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