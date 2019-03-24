Мадуро обвинил Гуаидо в подготовке плана его убийства

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в субботу США и лидера оппозиции Хуана Гуаидо, незаконно провозгласившего себя президентом, в подготовке плана его убийства.

«Американский империализм хочет меня убить. Мы только что разоблачили план, которым дьявольская марионетка руководила лично, чтобы убить меня. У нас есть доказательства, но они не смогли и не смогут справиться с нами, потому что наш бог нас защищает», — заявил Мадуро в эфире местного телевидения, выступая перед сторонниками.

«Дьявольской марионеткой» по ходу выступления он несколько раз называл Гуаидо.(РИА Новости)