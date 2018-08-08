Мадуро назвал стоимость своего убийства

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что за взрыв дронов на военном параде, который он назвал покушением на него, исполнители должны были получить $50 миллионов и выезд в США. Об этом сообщает Telesur.

Мадуро уверяет, что оппозиционный лидер Хулио Борхес, проживающий в Колумбии, является главным заказчиком.

По словам генпрокурора Венесуэлы Тарека Уильяма Сааба, задержанных по подозрению в попытке убийства обвиняют в сговоре с преступными целями, измене родине, терроризме и его финансировании.

В сеть даже выложили аудиозаписи переговоров, которые, предположительно, вели исполнители.

Напомним, в субботу, 4 августа, произошла попытка покушения на президента Венесуэлы во время военного парада в Каракасе. По данным властей страны, к трибуне, где находился Мадуро, были направлены несколько летательных аппаратов со взрывчаткой, которые удалось обезвредить в воздухе. Ранения получили семеро гвардейцев, президент не пострадал.

Ответственность за инцидент взяла на себя ранее неизвестная группировка Фланелевые солдаты.

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