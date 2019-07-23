Мадуро назвал перебои в энергоснабжении Венесуэлы «криминальной атакой»

Перебои в энергоснабжении Венесуэлы — это «криминальная атака», правительство и Вооруженные силы страны готовы помочь гражданам, сообщил в Twitter президент Николас Мадуро, передает РИА Новости.
Ранее 22 июля министр коммуникаций и информации Хорхе Родригес сообщил, что на всей территории страны произошли перебои в электроэнергии на национальном уровне. Первые итоги расследования показали, что произошла «электромагнитная атака».
Целью атаки, по словам Родригеса, была основная гидроэнергетическая система страны.