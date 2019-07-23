Мадуро назвал перебои в энергоснабжении Венесуэлы «криминальной атакой»

Перебои в энергоснабжении Венесуэлы — это «криминальная атака», правительство и Вооруженные силы страны готовы помочь гражданам, сообщил в Twitter президент Николас Мадуро, передает РИА Новости.
Ранее 22 июля министр коммуникаций и информации Хорхе Родригес сообщил, что на всей территории страны произошли перебои в электроэнергии на национальном уровне. Первые итоги расследования показали, что произошла «электромагнитная атака».
Целью атаки, по словам Родригеса, была основная гидроэнергетическая система страны.
| 2019-07-23T08:40:25+00:00 23 июля 2019, 10:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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