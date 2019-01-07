Мадуро назвал нового главу парламента марионеткой США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал нового главу Национальной ассамблеи страны, подконтрольной оппозиции, американским агентом.
Хуан Гуаидо вступил в должность председателя парламента несколько дней назад. Национальная ассамблея фактически исключена сейчас из системы принятия политических решений в южноамериканской стране, а вместо нее Мадуро созвал Национальное учредительное собрание, полностью подконтрольное правительству.
«Он марионетка, американский агент, созданный США, органами разведки США, именно они им руководят», — завил Мадуро в эфире государственного телевидения страны в воскресенье.
Ранее страны «Группы Лимы» (входят 12 государств Америки) заявили, что не признают легитимность нового президентского срока главы Венесуэлы и требуют от него назначить новые президентские выборы, а до тех пор передать власть парламенту. Мадуро победил по итогам выборов в мае, однако его победу не признали многие страны мира. Новый президентский срок Мадуро начинается 10 января — до 2025 года.
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| 2019-01-07T08:28:00+00:00 7 января 2019, 08:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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