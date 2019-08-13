Мадуро назначил ряд министров и создал новое министерство

Президент Венесуэлы Николас Мадуро произвел ряд назначений в министерствах и ведомствах, а также создал новое министерство туризма и внешней торговли, следует из его записей в Twitter.
В частности, Рауль Альфонсо Паредес из Национальной гвардии назначен министром общественных работ, Освальдо Рафаэль Барбера Гутиеррес стал министром экосоциализма. «Важная задача, которая предполагает защиту окружающей среды как фундамента для развития жизни человека», — написал Мадуро.
Министром университетского образования стал молодой адвокат Сесар Габриэль Тромпис Секкони, а министерство по делам женщин и гендерного равенства возглавила Асиа Яхайра Вильегас Польхак. Гилберто Пинто Бланко станет министром горнорудной промышленности и экологии, а Ванеса Монтеро Лопес будет руководить министерством сельского хозяйства.