Мадуро назначил ряд министров и создал новое министерство

Президент Венесуэлы Николас Мадуро произвел ряд назначений в министерствах и ведомствах, а также создал новое министерство туризма и внешней торговли, следует из его записей в Twitter.

В частности, Рауль Альфонсо Паредес из Национальной гвардии назначен министром общественных работ, Освальдо Рафаэль Барбера Гутиеррес стал министром экосоциализма. «Важная задача, которая предполагает защиту окружающей среды как фундамента для развития жизни человека», — написал Мадуро.