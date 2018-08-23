Мадрид подаст в суд на властей Каталонии из-за представительств за рубежом

МИД Испании подаст в суд иск на женералитет Каталонии из-за возобновления работы ее представительств за рубежом, сообщило ведомство.

В частности, речь идет о представительствах в Великобритании и Ирландии, Германии, США, Италии, Швейцарии и Франции.МИД Испании считает, что решение о возобновлении работы каталонских представительств в этих странах, прекращенной в конце октября прошлого года после введения прямого правления Мадрида, было принято с нарушением законодательства страны.

В частности, женералитет должен был заранее согласовать этот вопрос с правительством Испании, после чего МИД оценил бы целесообразность, а министерство развития — эффективность с точки зрения траты государственных средств.

РИА Новости

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| 2018-08-23T21:52:59+00:00 24 августа 2018, 03:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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