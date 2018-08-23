Мадрид подаст в суд на властей Каталонии из-за представительств за рубежом

В частности, речь идет о представительствах в Великобритании и Ирландии, Германии, США, Италии, Швейцарии и Франции.МИД Испании считает, что решение о возобновлении работы каталонских представительств в этих странах, прекращенной в конце октября прошлого года после введения прямого правления Мадрида, было принято с нарушением законодательства страны.

В частности, женералитет должен был заранее согласовать этот вопрос с правительством Испании, после чего МИД оценил бы целесообразность, а министерство развития — эффективность с точки зрения траты государственных средств.

РИА Новости