Мадонна и манысы

Азербайджанских мужчин и женщин, зарабатывающих тем, что они открывают рот под музыку на свадьбах, совершенно справедливо называют манысами. Да, сами они предпочитают именоваться эстрадными исполнителями, «звездами» поп-музыки. Более того, мы уже привыкли к тому, что есть те, кто готов именовать отечественных манысов «королями» и «королевами» эстрады, не чураясь даже возведения некоторых из них в ранг властителей дум и икон стиля.

О том, что мало казаться личностью интересной, а нужно быть ею в реальности, свита этих манысов обоего пола как-то не задумывается. Специально для обслуги отечественных манысов, хочу предложить одну занимательную публикацию. Британский журнал Vogue опубликовал 10 мая интервью с Мадонной. Той самой, которую не в Баладжарах, а во всем мире, уже с конца 1980-х стали называть «королевой поп-музыки». Той самой, которая считается самой коммерчески успешной исполнительницей в истории по версии «Книги рекордов Гиннесса».

Про кого из наших манысов написано в этой книге? Ни про кого. О них пишут разве что на заборах и стенах, но далеко не в восторженных тонах. Правда, данное обстоятельство никак не отрезвляет азербайджанских умельцев раскрывать рот под музыку. Они продолжают себя считать «королями» и «королевами». И ладно бы они тихо себе самоудовлетворялись столь «оригинальным» способом, теша собственное самолюбие. Так нет же! Они кричат об этом на каждом углу, из каждого утюга. И это дает полнейшее представление об их интеллекте.

И тут я не могу не вернуться к интервью с Мадонной. Журналистка Vogue Декка Айткенхед побывала в лондонском особняке певицы. Там и состоялась эта откровенная беседа. «В 1983 году Мадонна выпустила свой первый хит Holiday и с тех пор ни разу не повторялась! За свою блестящую карьеру она была певицей, танцовщицей, актрисой, кинематографистом, писательницей, активисткой, филантропом. Мы знали ее как католичку, последовательницу каббалы, завсегдатая панк-клубов, проповедницу садомазохизма, английскую леди…», — рассказывает дальше Декка. И она права.

Я же замечу, что отечественные манысы, что в начале карьеры, что в ее середине, что в момент ее заката играли одну и ту же роль – борцов за повышение своего гонорара за выступление на свадьбах. У многих «бойцов» этого «фронта» давно уже сложился соответствующий репертуар. И ничего иного им не нужно! Зарабатывать с продажи билетов на концертах, с продажи дисков у них не получается. И дело не только в скромных масштабах нашей страны и, соответственно, зрительской аудитории.

Дело в интеллекте — главной движущей силе любого прогресса, а тем паче любого индивида. В итоге, мы вынуждены слышать от «героев» нашего времени рассуждения о том, что Италия является столицей Америки и всякие аналогичные «открытия». Кто такой Эйнштейн им знать не хочется. От таких вопросов они шарахаются и недоумевают по поводу того, для чего им это знание.

А Мадонна? «Пикассо черпал вдохновение в африканском искусстве. Получилось то, что мы теперь называем кубизмом», рассуждает она в интервью Vogue. А еще она рассказывает о том, что портрет художницы Фриды Кало много лет висел у нее в комнате. Она говорит о том, что брала пример с Анджелы Дэвис и Симоны де Бовуар. Она блестяще иронизирует.

«Людям всегда во мне что-то не нравилось. И мне пытались заткнуть рот. Сначала говорили, что я недостаточно красива для карьеры в шоу-бизнесе. Затем — что я не слишком хорошо пою. Я недостаточно талантлива. Недостаточно замужняя. А сегодня меня критикуют за то, что я недостаточно молода. Знаете, существуют такие понятия, как расизм, сексизм. А я столкнулась теперь с эйджизмом. Меня пытаются наказать за то, что мне исполнилось 60 лет»,- рассуждает Мадонна.

Прочитав все это, я задумался — есть ли среди отечественных манысов мужского и женского пола хоть кто-то, знающий значение слов эйджизм, кубизм, знакомых с творчеством Пикассо и Фриды Кало, имеющих хотя бы поверхностную информацию о жизненном пути деятельницы международного коммунистического движения или подруги великого Сартра? Мне на ум не пришло ни одно имя.

При этом я вовсе не удивился бы, услышав от кого-нибудь из отряда местных песнопевцев что-то типа того, что кубизм появился в Кубинском районе Азербайджана. Может, впрочем, я им льщу. В любом случае, среди них уже есть те, кто называют себя «Мадоннами», а раньше была аж целая «Примадонна». Так и живем. В королевстве кривых зеркал, с манысами, которые именуют себя «звездами» поп-музыки и с теми, кто готов видеть в них «героев нашего времени».