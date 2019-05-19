Мадонна и исландцы показали палестинские флаги в финале Евровидения

Американская поп-звезда Мадонна и исландская группа «Хатари» продемонстрировали палестинские флаги в финале «Евровидения» к неудовольствию организаторов международного песенного конкурса, который состоялся в израильском Тель-Авиве.

Как передает Report со ссылкой на РИА «Новости», в номере Мадонны, которая выступала вне состязательной программы, взялись за руки и обнялись двое танцоров, на спинах которых красовались стяги Израиля и Палестины.

Исландцы, занявшие десятое место из 26 участников финала, показали по меньшей два шарфа цветов палестинского флага с надaписью Palestine в прямом телеэфире, когда объявляли их результаты. Позже они выложили в соцсети ролик, на котором запечатлен момент, когда организаторы отбирают у них запрещенную атрибутику.

«Мы все-таки используем сцену как политическую платформу. Иногда приходится соблюдать правила. Но оккупация должна прекратиться, а Израиль обязан понести ответственность», — заявили участники группы «Хатари».

Устроители конкурса сообщили, что демонстрация флагов в ходе выступления Мадонны не была согласована с Европейским вещательным союзом (EBU) и израильской национальной телерадиокомпанией «Кан».

«Песенный конкурс «Евровидение» — неполитическое событие, что было доведено до сведения Мадонны», — сказано в релизе.

Поведение исландцев и возможные дисциплинарные меры в их отношении EBU пообещал обсудить по завершении «Евровидения».