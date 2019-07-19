Мадлоба, Вахтанг Константинович!

Он никогда не занимал высоких чиновничьих постов, не был, к примеру, министром культуры Грузии. Он не был и депутатом грузинского парламента. Каких-то сказочных богатств он также не скопил, хотя с учетом его невероятной популярности – мог бы. Он к этому не стремился. У него иные жизненные цели. Его года — вот его главное богатство. А еще — непререкаемые авторитет и уважение не только в родной Грузии, но и во многих странах мира.

Да, все это о нем — о Вахтанге Константиновиче Кикабидзе. О Личности, которая 19 июля отмечает свой 81 день рождения. О личности, которой можно пожелать долгих лет жизни. О личности, роль и влияние которой на ход истории невозможно переоценить. Я был уверен, что он не промолчит после последнего, очень опасного для отношений между нашими странами и народами инцидента в монастырском комплексе Кешикчидаг (Давид Гареджи), который устроили провокаторы, жаждущие раскола в азербайджано-грузинских отношениях. К счастью, я оказался прав — Кикабидзе высказался. Сделал он это в интервью «Вестнику Кавказа».

«Даже не знаю, почему это происходит. Наверное, пусть политики скажут о причинах, я выскажу только свое мнение. Думаю, кто-то хочет нас поссорить! У меня такое впечатление. Мне лично невозможно было до последнего времени представить такое. Уверен, здесь замешана какая-то другая сила. Не знаю, может, я ошибаюсь, но трудно иное себе представить. Поэтому надо правительствам двух стран на это дело посмотреть другими глазами и устранить любую возможность конфликта», — заявил Кикабидзе.

А еще, он, в который уже раз, признался в любви и уважении к азербайджанскому народу. «У меня много друзей среди азербайджанцев. Например, Полад Бюльбюль оглы. Он иногда приезжает в Тбилиси, и мы встречаемся. Хочу его особо приветствовать и сказать всем азербайджанцам, что я очень люблю Азербайджан, азербайджанцев, обожаю азербайджанскую народную музыку, кухню и все, все, все, что связано с этой прекрасной страной. От всей души желаю азербайджанцам счастья и мира!», — сказал Вахтанг Константинович.

Это было очень своевременное, теплое заявление настоящего Друга и великой Личности. Той самой Личности, которая отказалась от российского ордена «Дружбы» в связи с оккупацией со стороны РФ Южной Осетии и Абхазии в августе 2008 года. Кроме того, Кикабидзе отменил свои юбилейные концерты в Москве, заявив, что уважает русский народ, но в связи с военными действиями России против Грузии не может принимать награды и выступать с концертами. С тех пор больше не посещал РФ.

Кроме того, весной 2015 года Вахтанг Кикабидзе в рамках всеукраинского тура дал сольный концерт в Киеве. Своё двухчасовое выступление артист посвятил памяти «Небесной сотни». Все это были поступки человека невероятной личной свободы, глубочайшей порядочности, чести и патриотизма. И его интервью «Вестнику Кавказа» по поводу инцидента, устроенного провокаторами, жаждущими вбить клин в отношения между двумя государствами — из той же серии.

Поступок Кикабидзе , его голос мудрости и чести продемонстрировал и то позорное состояние, которое влачит азербайджанская так называемая «творческая интеллигенция» и «деятели культуры». Вся страна недавно могла видеть их истинный мировоззренческий уровень в ходе состоявшейся в марте встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Первой леди Мехрибан Алиевой. Это было жалкое, позорное зрелище. Собравшиеся не подняли ни одного действительно важного вопроса о будущем азербайджанской культуры, но они соревновались в борьбе за награды и почести для себя и своего окружения.

Это был слет стяжателей, этаких старух из сказки о золотой рыбке, все мечтающих стать то столбовой дворянкой, то владычицей морскою. Да, они получили желаемое, но при этом они растеряли главное — остатки уважения в глазах изумленно наблюдавшего за всем этим сборищем граждан республики. То есть, обрели они, опять же говоря образно, все тоже разбитое корыто. И то, что оно имеет несколько иную финансовую стоимость и ценность, ничего не меняет по сути.

Говорю все это, чтобы было понятно, почему от всех этих дам и господ не стоило ждать проявления гражданской позиции, мудрого слова в самый важный момент. Тем более сейчас, в пору летних отпусков, когда все они разъехались кто куда — на дачи и на зарубежные курорты. Не вовремя как-то была устроена провокация в монастырском комплексе Кешикчидаг (Давид Гареджи»)! Надо провокаторам как-то учитывать планы нашей «творческой интеллигенции».

Хотя, в век интернета и мобильной связи, можно было высказаться и сидя на даче. Но, это все в теории. На практике же мы увидели гробовое молчание тех, кто претендует на статус «цвета нации». Молчат руководители всех творческих союзов. Наверное, потому, что ощутимых преференций за голос чести и совести, они не видят.

А стоит ли нам чего-то ожидать? Ответ в самом же вопросе. Малодушие, конформизм, приспособленчество — вот чем мы отличаемся. Это ведь часть из них в кровавое 20 января в пылу праведного гнева отказавшись от членства КПСС, затем, когда все относительно успокоилось и советская власть не пала, втихаря забирали обратно свои партбилеты… Пронесло тогда… Поэтому и продолжается сегодня.

Такая вот история. Показательная. Нет у нас, как видим, Личности, сравнимой по масштабам с Вахтангом Кикабидзе, которого я хочу не только поблагодарить за все сказанное, но и поздравить с днем рождения. Есть только батальон стяжателей, борющихся за блага жизни, которая так коротка и оставленный в ней след, который измеряется вовсе не количеством регалий, а числом достойных уважения поступков.