Made in China: Что представили бакинцам на выставке товаров стран Шелкового пути

В Бакинском Дворце Спорта прошла выставка товаров стран Шелкового пути.

Как сообщает «Зеркало», свою продукцию на выставке представили около 30 компаний, начиная от производителей электротоваров и одежды, закачивая крупной бытовой техникой и нефтехимическими компаниями.

Организатором выставки выступила Промышленная палата Азербайджана, а исполнителем проекта стала бизнес-консалтинговая структура Huahe International.

В интервью # представитель Huahe International Анна, рассказала, что цель выставки – ознакомление с азербайджанским рынком и налаживание дружественных отношений между двумя странами:

«Представленные бренды хорошо зарекомендовали себя на местном рынке, среди них есть известные компании, которые уже много лет успешно работают на мировом рынке. Но в Азербайджане все они впервые», — рассказывает она.

По ее словам, каждую свободную минуту представители китайской делегации использовали для того, чтобы ознакомиться с городом:

«Баку всех поразил! Я сама была в вашем городе 7 лет назад, но тогда многое было по-другому. Дух захватывает, красота на каждом шагу! Особенно впечатляет архитектура. В городе есть много зданий, на которые можно любоваться часами. А еще – очень красивые люди…», — рассказывает она.

На выставке представлены производители из провинций Шэньси, Хубэй, СУАР, Шаньдун и других регионов Китая. Наибольшим спросом у женской половины посетителей пользуются стенды с одеждой и обувью.

На этом фоне заметно выделяется дизайнерский бренд Lin Studio. Его основатель – дизайнер Си Йан Хуэй из города Чинджоу создает одежду, соответствующую самым высоким требованиям и веяниям моды.

«Если вы приглядитесь, то увидите, насколько безупречен каждый шов и каждая деталь моделей», — рассказывает # представитель бренда.

Кроме того одежда Lin Studio создается из экологически чистых и натуральных материалов, ее приятно носить, и она идеально сидит по фигуре.

В ходе выставки посетителям была предоставлена возможность не только ознакомиться

с китайскими товарами, но и установить новые связи, провести

переговоры о сотрудничестве и найти новых партнеров.

Планируется, что в ближайшем будущем в Баку состоится еще несколько подобных выставок.