Мадат Гулиев: «По утрам мне докладывают, в каких кабинетах готовят планы против Азербайджана»

«Мой дедушка Мадат Гулубейли, в 1918-1920 гг. работал агентом в полиции АДР. Затем, после захвата Азербайджана Красной Армией, он работал в милиции СССР. Мой дедушка был начальником милиции в Гяндже, Ханларе, Самуре, Касум-Исмаилове (ныне Гёранбой –ред.). Однако 28 ноября 1930 года его задержали в Гяндже и доставили сюда. Возможно, его убили на том самом месте, где я сейчас стою».

Об этом заявил начальник Службы государственной безопасности Азербайджана генерал-полковник Мадат Гулиев, выступая на церемонии открытия «Музея жертв политических репрессий» в административном здании аппарата Государственной пограничной службы.

Мадат Гулиев отметил, что пришедшие на открытие музея могут подумать, что позор и трагедия 30-40-х гг. так и остались в истории. Но на самом деле это не так.

«Несколько лет Гейдар Алиев жил Нахчыване. Мы видели нашу столицу без Гейдара Алиева. В 1988-1993 гг. мы увидели кризис и катастрофу в Азербайджане. В стране фактически началась братоубийственная война. Уже сегодня, будучи в должности, я вижу, что перед теми политическими силами и управляемыми иностранными спецслужбами группами были поставлены цели вернуть Азербайджан обратно в 30-е годы. Азербайджан должен был быть разделен на 4-5 частей, его хотели стереть с политической карты и истории», — сказал Мадат Гулиев.

По его словам, в такой ситуации общенациональный лидер Гейдар Алиев, рискуя собственной жизнью и жизнью членов своей семьи, вернулся в Азербайджан и стабилизировал ситуацию в стране.

«Каждое утро мне докладывают, и я получаю информацию, что и сегодня в каких-то кабинетах и странах вынашиваются подобные планы и проекты против Азербайджана. Мы никогда не должны забывать об этом. Все мы знаем, что если глава государства не будет правильно держать руль управления и не будет отважно проходить через подводные камни, то ни один правоохранительный орган не сможет сохранить стабильность и развитие в стране. За это мы все должны быть благодарны общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и его сыну – президенту Ильхаму Алиеву», — сказал Мадат Гулиев.