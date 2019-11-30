Люку Бессону грозит тюремный срок за увольнение бывшей помощницы

Прокурор в суде одного из пригородов Парижа потребовал условного тюремного заключения сроком на десять месяцев для Люка Бессона за увольнение ассистентки, которая находилась на больничном, сообщает Le Figaro.
Его обвиняют в «дискриминационном увольнении» Софи Ф. В течение четырех лет она была его основной помощницей, когда он находился во Франции.
Сама Софи рассказала, что Люк Бессон заставлял ее очень много работать и в вечернее время, и на выходных, и во время отпуска: «Я стала для него как Siri в Apple, фактически превратившись в рабыню».
Суд огласит свое решение 8 января 2020 года.