Люку Бессону грозит тюремный срок за увольнение бывшей помощницы

Прокурор в суде одного из пригородов Парижа потребовал условного тюремного заключения сроком на десять месяцев для Люка Бессона за увольнение ассистентки, которая находилась на больничном, сообщает Le Figaro.
Его обвиняют в «дискриминационном увольнении» Софи Ф. В течение четырех лет она была его основной помощницей, когда он находился во Франции.
Сама Софи рассказала, что Люк Бессон заставлял ее очень много работать и в вечернее время, и на выходных, и во время отпуска: «Я стала для него как Siri в Apple, фактически превратившись в рабыню».
Суд огласит свое решение 8 января 2020 года.
| 2019-11-30T01:28:23+00:00 30 ноября 2019, 08:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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