Люку Бессону грозит тюремный срок за увольнение бывшей помощницы

Его обвиняют в «дискриминационном увольнении» Софи Ф. В течение четырех лет она была его основной помощницей, когда он находился во Франции.

Сама Софи рассказала, что Люк Бессон заставлял ее очень много работать и в вечернее время, и на выходных, и во время отпуска: «Я стала для него как Siri в Apple, фактически превратившись в рабыню».