Люксембург смирился со своим поражением в судах по «делу Мораеса»

Федерация футбола Люксембурга решила не оспаривать решение Контрольно-дисциплинарного органа и Апелляционного комитета УЕФА относительно правомерности участия в матчах сборной Украины форварда Жуниора Мораеса. Об этом президент УАФ Андрей Павелко написал в своем Facebook.

«Так называемое «дело Жуниора Мораеса» похоже окончательно стало историей. Вчера получил официальное письмо от Федерации футбола Люксембурга за подписью президента Паула Филиппа и вице-президента Жан-Жака Шонкерта. Люксембургские коллеги сообщают, что не будут обжаловать в Спортивном арбитражном суде (КАС) в Лозанне решение Контрольно-дисциплинарного органа и Апелляционного комитета УЕФА о том, что участие Мораеса в матчах сборной Украины в отборе Евро-2020 против сборных Люксембурга и Португалии было правомерным. Надеюсь и уверен, что и наши коллеги и друзья из Португалии примут такое же решение», – отметил Павелко.

| 2019-07-20T12:35:56+00:00 20 июля 2019, 13:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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